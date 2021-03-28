«Мне повезло стать твоей дочерью»: Аглая Тарасова показала фотографии времен своего детства

Исполнительница одной из главных ролей в сериале «Беспринципные» Аглая Тарасова разместила на своей странице кадры с родительницей. Знаменитость продемонстрировала, как выглядела Ксения Раппопорт, когда была молодой мамочкой.

Напомним, Аглая Тарасова родилась в семье бизнесмена Виктора Тарасова и актрисы Ксении Раппопорт.

На архивных снимках Тарасовой маленькая Аглая предстала в красной водолазке в горизонтальную полоску и темно-синих брюках. На втором снимке девочка запечатлелась уже в наряде цвета фуксии. Волосы артистки стали чуть длиннее, да и сама малышка повзрослела. Неизменным оставалось только одно — присутствие матери.

«Мамочка, ты моя гордость, моя любовь, мой пример и мой лучший друг. Уж не знаю, что я там сделала такого в прошлой жизни, что мне повезло стать твоей дочерью. Я очень люблю тебя», — подписала артистка снимки с родительницей.

Поклонники Тарасовой восхитились семейными фото. При этом оказалось, что не все фанаты артистки знали, чьей дочерью является Аглая.

«У вас невероятно талантливая семья!», «Ну какие же вы красивые!», «Ого, ничего себе, я и не знала. Классная мама у Вас! Похожи очень», «Я и не догадывалась, что Аглая — Ксении Раппорт дочь! Ничего себе!».

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