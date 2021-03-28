«Хочу встречать так каждое утро»: Назима в черном купальнике с крылышками показала подросшую дочь

Исполнительница Назима разместила в своем аккаунте свежие кадры из отпуска. Вместе с маленькой Амелией молодая мамочка похвасталась утренними процедурами на острове.

Участница музыкального лейбла Blackstar собрала яркий и женственный гардероб для отдыха на Мальдивах. Ранее артистка демонстрировала разлетающиеся атласные платья в пол. В них Назима выходила на ужин в рестораны экзотической кухни, а также на прогулки по берегу океана.

Однако не только вечерние наряды знаменитости произвели впечатление на ее поклонников. Подписчики певицы из Казахстана отметили, что черный купальник артистки подчеркнул хрупкость Назимы.

Девушка сделала несколько кадров в ванной с воздушной пеной. Певица села так, что можно было разглядеть спинку одежды с крылышками ангела. А для подрастающей дочки исполнительница выбрала яркий желтый купальник с баской. Малышка позировала рядом с мамой и играла с мыльными пузырями.

«Хочу встречать так каждое утро. Обычно утром я готовлю наши фирменные завтраки. Амелия любит омлет, я разные кашки с орешками, ну и, конечно же, капучино. Вы что любите на завтрак?», — поинтересовалась у своих поклонников Назима.

Подписчики артистки остались в восторге от снимков Назимы и ее дочери Амелии. Фанаты оставили слова восхищения в комментариях под снимками:

«Такая сладкая», «Какая милая, красавица», «Доченька ваша с харизмой», «Очень милые», «Ну такая лапочка-дочка», «Такая сладкая кнопка»

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