«Я же упертый баран»: Айза Долматова поменяла подпись в паспорте

Бизнесвумен Айза Долматова призналась, что давно хотела поменять свою подпись. Недавно мечта бывшей жены рэпера Гуфа осуществилась. Об этом знаменитость рассказала в личном аккаунте.

Стоит сказать, что еще недавно артистка вновь стала Долматовой. Айза взяла фамилию первого мужа. До этого она носила фамилию второго мужа — бизнесмена Дмитрия Анохина.

Долматова не остановилась на одной перемене. Она решила оставить новую подпись в документе. Вместо привычных инициалов Айза нарисовала сердечко. При этом знаменитость отметила, что такую шалость она хотела позволить себе уже очень давно.

«Мой босс, бро Даша против, но я же упертый баран — Долматова Айза», — написала певица и показала процесс смены подписи.

К слову, сама PR-директор Дарья так прокомментировала решение своей подопечной:

«Перестань это делать, я боюсь. Вы видели подпись это серьезного человека?!».

А вот певица и подруга Айзы — Рит Дакота — посчитала желание Долматовой забавным.

«Ну вот, теперь все знают твою подпись и наберут на твое имя кредитов», — пошутила исполнительница.

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