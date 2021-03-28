Отец Жанны Фриске купил внедорожник стоимостью более двух миллионов рублей

Владимир Фриске отметил, что его новая машина по своим характеристикам превосходит автомобили марки BMW.

Папа певицы Жанны Фриске рассказал о своей новой иномарке, на которую потратил не один миллион рублей.

Напомним, Владимир Фриске борется с зятем Дмитрием Шепелевым за долю в квартире покойной дочери в Шмитовском проезде. Родитель исполнительницы утверждает, что телеведущий собирался выставить на продажу принадлежащую сыну Платону часть жилплощади.

Несмотря на судебные тяжбы, Владимир Борисович решил порадовать себя и сделать дорогой подарок в виде нового автомобиля.

«Ждал пять месяцев. Наворочена похлеще, чем БМВ. Очень доволен. Сам ездил в Питер, забирал с парома, прямо из их салона», — рассказал Фриске изданию «СтарХит».

Отметим, что за кроссовер китайской компании Chery Exeed отец знаменитости отдал более двух миллионов рублей. К слову, модель только поступила на российский рынок.

До этого Владимир Фриске едил на более дорогой машине. Цены за Range Rover Vogue колеблются в районе шести миллионов рублей.

Напомним, недавно Дмитрий Шепелев, с которым судится Фриске, потратил около 600 тысяч рублей на родительную палату своей гражданской жены Екатерины Тулуповой.

больше по теме Сколько денег Шепелев потратил на роды Тулуповой в элитном роддоме Москвы Телеведущий поделился кадрами памятного события.

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