«Жизнь других» в Андорре: как позавтракать во Франции, а поужинать в Испании
Жанна Бадоева
Звездный гость
Штрафы и цены на костюмы: интересные факты о шоу «Маска»
Видео

Отец Жанны Фриске купил внедорожник стоимостью более двух миллионов рублей

Владимир Фриске отметил, что его новая машина по своим характеристикам превосходит автомобили марки BMW.

Отец Жанны Фриске купил внедорожник стоимостью более двух миллионов рублей
Владимир Фриске. Фото: Global Look Press

Папа певицы Жанны Фриске рассказал о своей новой иномарке, на которую потратил не один миллион рублей.

Напомним, Владимир Фриске борется с зятем Дмитрием Шепелевым за долю в квартире покойной дочери в Шмитовском проезде. Родитель исполнительницы утверждает, что телеведущий собирался выставить на продажу принадлежащую сыну Платону часть жилплощади.

Несмотря на судебные тяжбы, Владимир Борисович решил порадовать себя и сделать дорогой подарок в виде нового автомобиля.

«Ждал пять месяцев. Наворочена похлеще, чем БМВ. Очень доволен. Сам ездил в Питер, забирал с парома, прямо из их салона», — рассказал Фриске изданию «СтарХит».

Отметим, что за кроссовер китайской компании Chery Exeed отец знаменитости отдал более двух миллионов рублей. К слову, модель только поступила на российский рынок.

До этого Владимир Фриске едил на более дорогой машине. Цены за Range Rover Vogue колеблются в районе шести миллионов рублей.

Напомним, недавно Дмитрий Шепелев, с которым судится Фриске, потратил около 600 тысяч рублей на родительную палату своей гражданской жены Екатерины Тулуповой.

Смотрите также:

Тэги

Владимир ФрискеДмитрий Шепелевдорогая покупкадорогой автомобильЖанна Фрискероскошный подарок