Сколько денег Шепелев потратил на роды Тулуповой в элитном роддоме Москвы

Отец сына Жанны Фриске — Дмитрий Шепелев — недавно стал родителем во второй раз. Примечательно, что на роды жены в элитном госпитале «Лапино» знаменитость потратил немалую сумму.

Напомним, Дмитрий опубликовал совместный кадр с гражданской супругой Екатериной Тулуповой. Ведущий программы семейного шоу «Ты как я» запечатлелся в палате возлюбленной. Дмитрий широко улыбался. А на заднем фоне расположилась его избранница и новорожденный ребенок.

К слову, такие палаты, как у Тулуповой, предполагают размещение не только рожениц и детей, но и их гостей. Роды возлюбленной Шепелева прошли в индивидуальном боксе. В палате Екатерины две комнаты, два санузла, тревожная кнопка, послеродовая кровать с возможностью регулирования спинки. Также для клиентов палат люксового класса предусмотрено индивидуальное меню.

За такую роскошь Дмитрий предположительно потратил от 577 до 682 тысячи рублей, посчитали в «Комсомольской правде».

Отметим, пока Дмитрий и Екатерина не рассекретили пол младенца. Однако, некоторые поклонники уверены, что Шепелев вновь стал отцом мальчика. Напомним, его сыну Платону 7 апреля этого года исполнится восемь лет.

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