«С этим ребенком мне будет не очень просто»: Анна Хилькевич рассказала о характере старшей дочери

Исполнительница роли Марии Беловой в сериале «Универ» — Анна Хилькевич — поделилась со своими поклонниками историей о непростом характере дочери Арианны.

Анна опубликовала в своем профиле свежее фото со старшим ребенком. Напомним, Хилькевич и ее муж — бизнесмен Артур Волков — воспитывают двух девочек. Арианне сейчас пять лет, а Марии — два года.

Знаменитость показала улыбающуюся малышку. При этом актриса разместила в аккаунте сообщение, в котором упомянула о новой привычке Арианны.

«Я уже рассказывала в сторис, что моя Ариаша в последнее время просит всех называть ее Аришуля— очень характерная девочка», — заявила Хилькевич.

Также Анна добавила, что с первого взгляда поняла о сложном характере своей дочери. С каждым годом артистка находит все больше подтверждений этому:

«Почти с первых дней ее рождения я поняла, что с этим ребенком мне будет не очень просто. Она упрямая, у нее на все есть свое мнение, и она не готова под кого-то подстраиваться. Я не оцениваю это в категориях «хорошо» или «плохо» — это просто факт. Но я стараюсь ее научить договариваться и хотя бы иногда идти на компромиссы» .

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