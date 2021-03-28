«Такая нежная связь»: Регина Тодоренко показала трогательное сообщение от мужа

В одной из последних публикаций микроблога артистки Регины Тодоренко появилась запись казацкой народной песни в исполнении ее избранника и сына.

Музыкант Влад Топалов решил порадовать любимую жену и отправил сообщение для Регины. Примечательно, что Тодоренко увидела в нем настоящий домашний концерт от своих родных мужчин.

«Господи, счастье — получать от тебя такие видео утром. А еще больше счастье — наблюдать за жизнью этих двоих мужчин. Такая нежная связь между папой и сыном, одновременно такая сильная и надежная. Люблю вас», — поделилась телеведущая со своими поклонниками.

Отметим, что Влад со своим сыном Майклом исполнили песню «По Дону гуляет казак молодой». За завтраком мальчик с отцом не только вкусно перекусили, но и порадовали маму музыкальным дуэтом. А Тодоренко наблюдала за мужем и ребенком. Регина отметила, что эта песня много значит для их семьи.

«Забавно, но именно эту песню мы пели в палате роддома, когда я рожала Мишу», — вспомнила ведущая авторского шоу «Регина+1».

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