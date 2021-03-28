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«Сила в простоте»: Анна Седокова рассказала о своем любимом блюде

Певица поделилась кулинарным рецептом.

«Сила в простоте»: Анна Седокова рассказала о своем любимом блюде
Анна Седокова. Фото: Instagram.com/annasedokova
Жена баскетболиста Яниса Тиммы — Анна Седокова — опубликовала в своем микроблоге процесс приготовления ее самой легкой, но очень вкусной еды — гречневой каши с колбасой и грибами.
Знаменитость отметила, что может съесть такое ризотто даже поздно вечером. А сам рецепт ароматной каши певица считает очень простым.

«Только близкие знают мое самое любимое блюдо», — призналась Анна.

Певица отметила, что она нарезает любимые виды колбасных изделий мелкими кусочками. А затем добавляет к ним грибы и гречневую крупу.

«Сила в простоте. Смотрите карусель. Сосиски колечками, сервелат поджариваем на авокадо-масле. Отдельно у меня всегда есть уже готовая гречка с грибами», — рассказала Седокова.

Анна заявила, что добавляет к ризотто трюфельное масло. Благодаря его аромату блюдо приобретает совсем иной вкус. Также исполнительница сочетает гречку с салатом, в который кладет горгонзолу.

«Добавляем чуть масла с трюфелем. Гречка и трюфель любимое комбо.
Салат с горгонзолой. Я вчера ночью наслаждалась. А какое твое простое любимое блюдо? Дашь рецепт?»,- поинтересовалась у своих поклонников артистка.

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