«Сила в простоте»: Анна Седокова рассказала о своем любимом блюде

«Только близкие знают мое самое любимое блюдо», — призналась Анна.
Певица отметила, что она нарезает любимые виды колбасных изделий мелкими кусочками. А затем добавляет к ним грибы и гречневую крупу.
«Сила в простоте. Смотрите карусель. Сосиски колечками, сервелат поджариваем на авокадо-масле. Отдельно у меня всегда есть уже готовая гречка с грибами», — рассказала Седокова.
Анна заявила, что добавляет к ризотто трюфельное масло. Благодаря его аромату блюдо приобретает совсем иной вкус. Также исполнительница сочетает гречку с салатом, в который кладет горгонзолу.
«Добавляем чуть масла с трюфелем. Гречка и трюфель любимое комбо.
Салат с горгонзолой. Я вчера ночью наслаждалась. А какое твое простое любимое блюдо? Дашь рецепт?»,- поинтересовалась у своих поклонников артистка.
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