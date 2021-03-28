«Чтобы потом хвастаться в школе»: Анфиса Чехова познакомила сына с Даней Милохиным

Телеведущая Анфиса Чехова вместе с сыном Соломоном посетила премию Fashion People Awards Teens 2021.

Знаменитость призналась, что это был первый выход ее наследника в свет. Соломон в футболке модного бренда Gucci, брюках темно-синего цвета и с массивной серебряной цепью на груди запечатлелся на церемонии награждения не только с родительницей, но со своими кумирами. Одним из таких был певец и блогер Даня Милохин.

А сама Анфиса восхитилась новым исполнителем на российской эстраде — Ваней Дмитриенко.

«И каждый нашел себе любимчика на вечеринке. Соломон сфотографировался с Даней Милохиным, чтобы потом хвастаться в школе, а мне очень понравился 16-летний певец Ваня Дмитриенко (фото с ним в карусели). Это он поет песню про Венеру и Юпитер. Думаю, у него большое будущее. Скромный, харизматичный парень с невероятным голосом и космическими глазами! А вам кто больше нравится?», — призналась Анфиса.

Напомним, недавно Даня Милохин стал владельцем автомобиля стоимостью 10 миллионов рублей. Знаменитость приобрел Mercedes-Maybach S класса.

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