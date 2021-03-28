«Не альфонс и не мошенник»: Волочкова рассказала все о любимом мужчине

В январе Анастасия Волочкова отметила свое 45-летие. Своего любимого мужчину она скрывает от общественности, а в микроблоге публикует лишь части его тела. Многие фанаты считают, что балерина все выдумывает, и никакого возлюбленного у нее нет. В программе НТВ «Секрет на миллион» балерина рассказала некоторые подробности и даже прошла испытание на полиграфе. Выяснилось, что мужчину зовут Олег, ему 38 лет, пять из которых он в разводе. Воспитывает дочь, с которой уже успел познакомить Анастасию.

«Не считаю нужным афишировать. Это не публичный человек. Ему не нужны телевидение, слава, СМИ. У него есть свой определенный бизнес. Это точно не альфонс и не мошенник», — сказала Волочкова.

Также стало известно, что Анастасия познакомилась с возлюбленным в июле прошлого года в нотариальной конторе. Полиграфолог, в свою очередь, отметил, что, скорее всего, мужчина не настолько состоятелен, как о нем говорит Волочкова.

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