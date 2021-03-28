«Когда я вернусь в кино?»: Мария Кожевникова рассказала, почему давно не появлялась на телеэкранах

В одной из последних публикаций личного микроблога исполнительницы роли Аллочки из сериала «Универ» — Марии Кожевниковой — появилось признание актрисы по поводу ее карьеры.

Знаменитость упомянула, что в последние годы она не снималась в громких кинопремьерах. Кожевникова объяснила, что мечтает быть не только актрисой, но и продюсером. Многодетная мамочка взялась за новый проект. Также Мария отметила, что инвестирует в него все свои сбережения уже три года.

«Вы часто спрашиваете, когда я вернусь в кино? Во-первых, надеюсь, что скоро я в качестве и продюсера, и актрисы реализую классную комедию и сказку. Во-вторых, думаю сильно Вас удивить, чем я занималась эти три года и куда инвестировала почти все свои сбережения. Время придет и я расскажу, уверена, что Вы меня поддержите! Так что не скучайте по мне», — заявила Мария.

Напомним, у Кожевниковой трое детей: Иван, Максим и Василий. Недавно Мария рассказала, что хотела бы видеть российских фигуристок кумирами своих мальчиков. Победы спортсменок на Чемпионате мира по фигурному катанию сильно вдохновили актрису.

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