Могло быть трое детей: Волочкова рассказала об аборте, после которого едва не умерла

Анастасия Волочкова воспитала единственную дочь Ариадну. В этом году ей исполнится уже 16 лет. Девушка живет с отцом, бизнесменом Игорем Вдовиным. В студии программы «Секрет на миллион» балерина рассказала, что у нее мог быть не один ребенок, а трое.

Выяснилось, что в возрасте 26 лет балерина пережила выкидыш. После этого врачи назначили ей гормональную терапию, в результате которой стройная блондинка стала обладательницей пышной груди. В 2010 году Анастасия сделала аборт.

«Мы уже тогда с Игорем Вдовиным жили не очень хорошо. И я понимала, что у меня уже есть дочь, что я всю семью тяну на себе, а этот человек никогда не будет для меня опорой. Я осознанно пошла на этот шаг: где-то на сроке в полтора месяца сделала аборт», — рассказала Волочкова.

По словам балерины, она так боялась, что даже написала маме записку.

«Я думала, что не выживу. Когда все закончилось, врач сказала моей маме: «У Насти очень сильное кровотечение, мы переживаем за ее жизнь». После наркоза я открыла глаза и увидела капельницу и маму с молитвенником над моей головой…», — отметила Волочкова.

Смотрите также: