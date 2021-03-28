«Вынуждена ходить на костылях»: Фатеева обвиняет во всем врачей

Некоторое время назад советской актрисе Наталье Фатеевой поставили диагноз артроз. Звезда фильма «Три плюс два» перенесла операцию по замене суставов несколько лет назад. Для этого она специально ездила в Израиль. Но один из суставов не прижился, после чего актрисе вновь потребовалась помощь хирургов. Операция прошла успешно, однако в организм попала инфекция. Более месяца Фадеева провела в больнице, где получила все необходимое лечение и пошла на поправку. Спустя время все началось заново.

«Вместо того, чтобы все это вскрыть и назначить антибиотики, меня отдали в руки заведующего отделением, у которого была совершенно другая специализация. Он, по-моему, коленями занимается. Этот врач мне все время назначал перевязки. Три месяца я ездила… Но мое состояние не улучшалось. Наоборот, в какой-то момент стало хуже. Развилась инфекция катастрофическая», — цитирует актрису Собеседник.

В поликлинике по месту жительства ей сказали, что срочно нужно ложиться на операцию. Ее актриса ждала еще неделю.

«Когда мне все вскрыли, оказалось, что инфекция съела мягкую ткань и кость. Кость восстановили, а мягкую ткань — нет! Из-за этого всю оставшуюся жизнь я вынуждена ходить на костылях», — заключила Фатеева.

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