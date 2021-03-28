«Лимон с огурчиком»: Николаев показал вкусовые предпочтения пятилетней дочери

Дочери Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой Веронике всего пять лет. Малышка уже радует звездных родителей своими вокальными и музыкальными способностями. Она поет песни и играет на фортепиано. А еще недавно освоила навыки верховой езды. В своем Instagram Николаев поделился снимками Вероники, показав ее вкусовые предпочтения.
«Пробовали лимон с соленым огурчиком? Кисло, но очень вкусно!», — написал Николаев.
Фанаты оценили фото.
«Забавно! Куколка маленькая! Красивая!», — писали пользователи Сети.
Напомним, музыкант женат на Проскуряковой более десяти лет. У него также есть старшая дочь от первого брака. 42-летняя Юлия живет в Майами, где работает в сфере медицины.