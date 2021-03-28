Кошкина в платье со смелым вырезом поздравила с днем театра

Популярность Яна Кошкину получила благодаря роли в сериале «ЧОП». Кроме того, эффектная девушка успевает сниматься в качестве модели и пробует себя как телеведущая. К сцене эффектная брюнетка тоже имеет отношение. Поэтому в день театра она не смогла не поздравить своих фанатов с праздников. Снимком, на котором позировала в черном платье, блеснув «ложбинкой греха» поделилась в микроблоге.

Напомним, что в конце прошлого года Яна Кошкина попала в центр скандала. В Сети появились слухи, что у знойной брюнетки якобы роман с Гариком Мартиросяном. По этому поводу уже высказалась жена шоумена – Жанна Левина-Мартиросян. В своем гневном обращении она отметила, что всего пару раз в жизни лично видела Яну на съемках «Камеди Клаб».

Кошкина никак не комментировала произошедшее, зато продолжает радовать фанатов своими снимками. В микроблоге она опубликовала фото, на котором позировала в костюме с шортами и белом топе, который едва прикрывал ее пышные формы.

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