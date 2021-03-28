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«Поздравляйте меня!»: Макеева в нюдовом платье показала пышный бюст

Актриса опубликовала ролик в своем Instagram.

«Поздравляйте меня!»: Макеева в нюдовом платье показала пышный бюст
Анастасия Макеева. Фото: instagram.com/makeevan

Недавно стало известно, что актриса Анастасия Макеева выходит замуж. Ее избранником стал мужчина по имени Роман Мальков. Предложение руки и сердца он сделал прямо на сцене театра. 39-летняя Макеева, для которой это будет четвертый брак, приняла его.

Анастасия Макеева
Анастасия Макеева. Скриншот: instagram.com/makeevan

В Международный день театра Анастасия опубликовала в своем Instagram эмоциональный видеоролик, на кадрах которого позировала в нюдовом платье по фигуре, эффектном блеснув пышным бюстом.

«Ну что ж, любители театра! Поздравляйте меня! Сегодня международный день театра», — написала Макеева.

Естественно, фанаты присоединились к поздравлениям и буквально засыпали актрису пожеланиями.

«Незабываемых ролей и впечатлений! С праздником! Поздравляю!», — писали пользователи Сети.

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