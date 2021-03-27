«Счастлив»: Дмитрий Шепелев показал возлюбленную в палате роддома с новорожденным малышом

Дмитрий Шепелев многим известен как бывший диджей. Потом он построил карьеру на телевидении. Несколько лет обаятельный мужчина прожил с Жанной Фриске. Влюбленные не успели сыграть свадьбу. Певица тяжело заболела и умерла в 2015 году. Тогда Шепелев взялся сам заботиться об их сыне Платоне. Сейчас мальчику уже семь лет. Телеведущий не дает родителям Фриске видеться с внуком.

Несколько лет назад у Дмитрия закрутился роман с дизайнером интерьеров Екатериной Тулуповой. Лишь около года назад телеведущий перестал скрывать свои отношения с новой пассией. Минувшей зимой они переехали в новую квартиру. У девушки есть дочка от прошлых отношений, которая подружилась с Платоном. А в феврале пара объявила, что они ждут общего ребенка. В конце марта Шепелев стал отцом во второй раз.

Пока он предпочитает скрывать имя малыша. По данным СМИ, у пары родился сын. На следующий день после радостного события телеведущий поделился трогательным фото с возлюбленной и новорожденным ребенком, сделанным в палате роддома. В кадре Екатерина отдыхает на кровати в сорочке, а рядом с ней в переносной кроватке лежал малыш. При этом Дмитрий улыбался, позируя для снимка.

«Уехать после вечеринки, где друзья, музыка и танцы, прямиком в госпиталь. Похоже, лучший сценарий рождения сложно представить. Именно так произошло с нами и теперь это, без сомнения, еще одна семейная история, которую мы с удовольствием и улыбкой будем вспоминать и пересказывать всю нашу жизнь. Удивительное приключение продолжается. Счастлив», — рассказал ведущий.

Друзья и поклонники поздравили пару еще раз с прибавлением в семье. «Счастья вашей семье! Вы такие классные!», «Скорейшего восстановления после родов Екатерине», «Отличная история, пусть всегда будет солнце», «Счастливая», «Какое счастье стать родителями, на свет появился малыш, это же такое счастье!» — прокомментировали пост подписчики.

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