Две блондинки: Кудрявцева в алой блузке в горох и зауженных брюках запечатлелась с Волочковой

Лера Кудрявцева в этом году отметит 50-летие. Однако в последнее время она все чаще жалуется на здоровье. Только за последние три месяца телеведущая успела три раза побывать в больнице. Она переболела коронавирусом, сломала крестец, а несколько дней назад блондинка оказалась в реанимации. Ей резко стало плохо на работе. Как позже выяснилось, из-за нервов и стресса организм дал сбой. Но отдыхать она не привыкла, поэтому уже вернулась к съемкам.

В одном из новых выпусков «Секрета на миллион» приняла участие Анастасия Волочкова. В студии она появилась в мини-платье по фигуре с кружевами. Наряд припыленного цвета и туфли на шпильке подчеркнули ее стройные ноги. А вот Лера на этот раз облачилась в блузку алого цвета в горох и зауженные черные брюки, которые открыли ее тонкие щиколотки. Туфли-лодочки красного цвета дополнили весенний образ.

«Съемка в студии ровно неделю назад была продолжительной (9 часов подряд). Не знаю, как эта программа будет смонтирована и в каком ключе преподнесена..», — написала в соцсети Волочкова.

Она отметила, что была правдивой и искренней. Балерина ответила на все вопросы и даже прошла проверку, развеяв все вопросы касательно ее пышного бюста. Зрители отметили, что Волочкова похорошела. Однако стройная Кудрявцева поразила их не меньше. Лук девушки оказался трендовым, так как гороховый принт не выходит из моды второй сезон. Отметим, что в студии побывал и Николай Цискаридзе, который поддержал Волочкову и рассказал все, что о ней знает.

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