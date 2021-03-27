Постройневшая Ирина Пегова в монохромном образе отметилась на прогулке с мамой

Актриса проводит время с родными в Нижегородской области. Она побывала в знаменитом монастыре и увидела святые места.

Ирина Пегова с радостью вернулась к работе, когда завершился период самоизоляции. Девушка снималась в нескольких проектах, а также приняла участие в шоу «Ледниковый период». Актриса обладает нестандартной фигурой, но это не мешает ей прекрасно двигаться. Многие поклонники любят ее за открытость, позитив и отсутствие комплексов. Однако после проекта артистка нашла в себе силы, чтобы преобразиться. Уже через месяц она заметно постройнела.

Еще недавно Ирина была в Москве. Она успевала ездить на съемки и посещать светские рауты. Потом актриса отправилась в Псков с дочкой Татьяной. Там они осмотрели местные достопримечательности. А вот в конце марта девушка оказалась с родных кроях. Она родилась в Нижегородской области в городе Выкса. Но выходные Пегова провела не дома. Она приехала в село Дивеево, где посетила экскурсию по монастырю и святым местам.

В соцсети артистка поделилась редким фото с мамой. Она предстала в монохромном наряде, подчеркнувшем ее постройневшую фигуру. Для комфортной ходьбы Ирина надела джоггеры, пуховую куртку серого цвета, а также шапку с шарфом в тон.

«Гуляем», — похвасталась звезда.

Поклонники восхитились тем, что она показывает им разные уголки России. Многие отметили, что актриса гармонично смотрится на фоне природы. Больше всего фанатов поразило то, какой стройной стала Пегова. Многие осыпали ее комплиментами. Они также заметили ее сходство с мамой.

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