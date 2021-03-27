Белый лебедь: Ляйсан Утяшева в шифоновом платье в пол с корсетом предстала на шоу «Танцы»

Ляйсан Утяшева является знаменитой художественной гимнасткой. В свое время она стала двукратной чемпионкой Европы. Однако из-за травм девушка ушла из спорта. Теперь она строит карьеру телеведущей. При этом Ляйсан успевает воспитывает двоих детей с Павлом Волей: дочку Софию и сына Роберта. После родов она похудела не сразу, но два года назад девушка взяла себя в руки и теперь вновь хвастается точеной фигурой.

больше по теме Ляйсан Утяшева в полушубке и на каблуках пришла поддержать Павла Волю на шоу Comedy Club Телеведущая принарядилась, чтобы увидеть выступление возлюбленного.

Если в январе Утяшева путешествовала с семьей, отдыхала на Мальдивах и Дубае, то в марте она вернулась к основной работе. Шоу «Танцы» в этом году пришлось приостановить, так как несколько участников заболели коронавирусом, но спустя три месяца съемки возобновились. Ляйсан была рада тому, что снова блистает на сцене и поддерживает участников. В прошлом выпуске были окончательно сформированы команды, а потом жюри сделали свой первый выбор, отправив домой несколько танцоров.

Теперь борьба накаляется. Для съемок в новом выпуске Утяшева выбрала несколько нежных образов. Она отметилась в нежно-розовом платье-бюстье с разрезом. Наряд подчеркнул ее тонкую талию. Также жена Воли покрасовалась в белоснежном платье с ниспадающими рукавами и прозрачным корсетом. Наряд в пол зрительно вытянул ее силуэт.

«Сегодня особенный день для нашего проекта — 3 звездных гостя. Невероятно эмоциональный концерт на одном дыхании… Надеюсь, вы почувствуйте эту атмосферу через экран и вам будет так же круто, как нам было в зале!» — поделилась звезда.

Как оказалось, помогать жюри на этот раз смогли Егор Крид, Даня Милохин и юный певец Ваня Дмитриенко. Поклонники с радостью оценили луки Утяшевой. Многие отметили, что белое платье ей очень идет. «Вы прекрасны в любом образе», «Красавица как и всегда», «Самая восхитительная женщина», «Не узнала сразу. Образ впечатляет», — прокомментировали пост подписчики.

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