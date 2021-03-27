«Взяла мою фамилию»: Сергей Жигунов поделился нежным фото с возлюбленной после свадьбы

Актер подтвердил информацию о том, что теперь состоит в браке с Викторией Ворожбит.

Сергей Жигунов был дважды женат на Вере Новиковой. У них есть дочка Мария. После развода многие зрители наблюдали за романом актера с коллегой по сериалу «Моя прекрасная няня» Анастасией Заворотнюк, но их отношения продлились только два года. Актриса нашла счастье с фигуристом Петром Чернышевым. А вот Жигунов стал встречаться с девушкой по имени Виктория Ворожбит.

О личной жизни Сергей рассказывает редко. Однако накануне он заинтриговал фанатов, опубликовав фото, где показал обручальное кольцо на своей руке. Сразу появились слухи об их тайной свадьбе. Радостную новость пара подтвердила на следующий день. Виктория опубликовала фото с торжества. Она выбрала нетрадиционное голубое платье платье с акцентом на талии и букет из розовых тюльпанов. А Жигунов поделился селфи, сделанным после торжества. Молодожены запечатлелись во время отдыха на природе.

«Поздравьте меня! Вика взяла мою фамилию», — похвастался артист.

Поклонники разделили радость пары. Многие отметили, что Сергей выглядит счастливым. «Ой, какие красивые», «Редкий цвет глаз, красавица», «Поздравлю вас Сергей с такой прекрасной женой», «Красивая пара! Многие лета вашей семье!», «Какая замечательная пара!», «Какая красивая женщина», — прокомментировали пост подписчики.

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