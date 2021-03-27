«Будь счастлива!»: Сергей Лазарев с нежностью обратился к Полине Гагариной в день ее рождения

27 марта певице исполнилось 34 года. Коллега и близкий друг решил поддержать ее в особенный день.

Полина Гагарина в прошлом году пережила второй развод. Первое время она скрывала разлад в отношениях с Дмитрием Исхаковым. Но во время самоизоляции фотограф признался, что больше не живет с певицей. Даже ради общей дочки Мии они не стали сохранять брак. Успел мужчина привязаться и к пасынку Андрею. Теперь он видит детей, приходя домой к экс-жене. При этом минувшей зимой Дмитрий едва не запретил артистке ехать на Мальдивы с дочкой, так как узнал, что с ними будет отдыхать мужчина.

Пока о новом избраннике Полина ничего не рассказывает. Она сосредоточила внимание на работе. Девушка регулярно участвует в новых проектах. Певица даже снялась в сериале «Бывшие». 27 марта ей исполнилось 34 года. Ее с утра стали поздравлять родные и близкие. Не забыл про коллегу и подругу Сергей Лазарев. Он отдыхает в Мексике. Артист поделился трогательным фото, на котором его чувственно обнимает именинница.

«С днем рождения, дорогая Полина! Ты умудрилась соединить в себе внешнюю хрупкость с сильнейшим характером и мощной энергией внутри. Твоему голосу подражают, твои песни поют, ты яркая и талантливая звезда современной музыки! Продолжай светить ярко и мощно! Обнимаю! С днем рождения! Будь счастлива!» — написал Сергей.

Поклонники были тронуты такими словами. Многие также оценили совместное фото звезд и заверили, что они прекрасно смотрятся вместе.

«Я все еще верю в дуэт», «Очень жаль, что вы не супруги», «Ох, как вы подходите друг другу», «Какие же вы красивые», «Нельзя быть такими идеальными», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, поздравила Гагарину и Ани Лорак. Они обычно собираются большой компанией, когда решают вместе отдохнуть. В кадре Полина в нежно-розовом платье с перьями позировала с Лорак, которая предстала в черном силуэтном наряде.

«С днем рождения, дорогая Полиночка», — написала звезда.

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