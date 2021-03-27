Ольга Орлова отреагировала на слухи о возвращении «Дома-2» на телеэкраны с прежними ведущими

Конец 2020 года принес много сюрпризов. Главным из них стало то, что реалити-шоу «Дом-2», которое шло больше 16 лет, закрыли. Эта новость стала резонансной. В Новый год зрители увидели последние кадры с «лобного места», где Ксения Бородина сидела с коллегами. Прощалась с проектом, которое сделало ее знаменитой, и Ольга Бузова. Сразу появились слухи, что проект еще вернется в эфир. Однако долгое время было неизвестно, на каком канале или платформе будет выходить шоу.

В марте стартовал кастинг на новый «Дом-2». Сразу было отмечено, что проект будет мало похож на прежний. Шансы попасть в него есть только у молодых и амбициозных. Кто будет вести реалити умалчивалось.Хранились в тайне и другие подробности проекта. Однако любопытные зрители решили напрямую спросить об этом у Орловой. Она призналась, что «Дом-2» скоро вернется на экраны с прежними ведущими. Более того, девушка добавила фото с эмблемой канала «Ю».

Таким образом, скоро Ольга и ее коллеги по реалити перейдут работать на новый канал. Многие обрадовались таком развитию событий. Однако пока ни Бузова, ни Бородина такие перемены не прокомментировали. Напомним, что также вели проект Влад Кадони, Андрей Черкасов, Юлия Ефременкова, Антон Беккужев.

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