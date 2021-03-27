«Мамусик»: Пугачева застала танцующих двойняшек Лизу и Гарри в роскошном холле замка

Алла Пугачева счастлива в браке с Максимом Галкиным. Они демонстрируют семейную идиллию, хоть многие и не верили в их союз из-за большой разницы в возрасте. Теперь супруги уже растят общих детей Лизу и Гарри, которых родила суррогатная мать. В прошлом году двойняшки стали ходить в школу. Но даже учеба не мешает им находить время на игры с родителями, а также различные хобби. У каждого из детей уже есть свои увлечения.

Гарри любит все чинить и мастерить разные вещи своими руками. Ему нравится даже менять лампочки в старинной люстре. А вот Лиза проявляет интерес к моде, любит делать поделки и собрать лего. Двойняшки порой устраивают спектакли для родителей. А 27 марта Пугачева застала малышей, которые танцевали и дурачились в холле замка, где можно увидеть стол из дерева со множеством рамок с фотографиями, а также вазу с сухоцветами, картины и колонну с букетом цветов. Из холла ведет на второй этаж широкая лестница.

Алла Борисовна поразилась тому, что дети не пошли спать. Она сначала восхитилась нарядом Лизы, которая щеголяла в клетчатых кюлотах и модных кроссовках на толстой подошве.

«А ты что делаешь? Танцуешь модные танцы?», — обратилась певица к сыну.

Гарри сначала пытался сделать «лунную походку» Майкла Джексона. Потом он стал дергать ногами.

«Так не надо», — заявил Галкин. «Нет, ну это раскоряка какая-то», — добавил он. «Твой любимый танец, по-моему. Ты всегда так танцуешь, когда дурачишься», — заметила Пугачева. «Спокойного дня, мамусик», — пожелали дети Примадонне.

Трогательные кадры восхитили пользователей Сети. Многие отметили, что такие идеальные отношения есть не в каждой семье. «Красивый замок, а дети просто суперские», «Макс, по чем замок брали?», «- А ты где выросла? — В замке», «Они еще спят днем?», Какой у Аллы красивый голос«, «Микроклимат у вас идеальный», «Лиза модница», — прокомментировали пост подписчики.

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