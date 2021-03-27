«Никогда не сдавайтесь»: Туктамышева посвятила успех на чемпионате мира женщинам в фигурном катании

Фигуристка Елизавета Туктамышева в Instagram заявила, что посвящает свой успех на чемпионате мира в шведском Стокгольме, где она выиграла серебряную медаль, всем женщинам в фигурном катании. Она призвала их никогда не бояться трудностей и идти к своей цели.

«До сих пор не могу поверить, все как во сне (в хорошем сне)! Хочу посвятить эту победу всем женщинам в фигурном катании. Мы можем все! Никогда не сдавайтесь, идите своей дорогой, чтобы прийти в нужное время на нужное место!» Елизавета Туктамышева

«Всегда в вас верила. Талантливая, трудяга, красавица и просто выдающаяся фигуристка», «Лиза – это победа. Ты умница, просто до слез», «Лиза – ты боец. Поздравляем тебя», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что первое место на чемпионате мира досталось Анне Щербаковой, а третьей стал Александра Трусова. Впервые в истории женского одиночного фигурного катания весь пьедестал почета заняли спортсменки из России.

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