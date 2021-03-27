«Опять развязала?»: Борисова заявила, что российский самолет в небе над Египтом «сбили по ошибке»

Телеведущая расстроена, что в эту африканскую страну до сих пор нет чартеров на курорты.

Телеведущая Дана Борисова подверглась нещадной критике своих подписчиков в Instagram после грубого ляпа, который она допустила в своем посте. Как известно, звезда сейчас отдыхает в Египте.

Как отметила бывшая ведущая «Армейского магазина», в Египет ехать однозначно стоит. Здесь, как она заметила, нежаркая погода до июня. При этом море кристально чистое, а еда вкусная.

«Единственная проблема — это отсутствие чартеров напрямую на курорты. Их обещают вот уже шесть лет! Но после инцидента со сбитым по ошибке российском самолетом — это все никак не произойдет. Перелеты осуществляются через Стамбул, Каир и Белоруссию, и порой стыковки очень долгие. Но все же иногда можно и потерпеть. Всем любви и добра». Дана Борисова

«Опять развязала?» «Дана, самолет не был сбит. Его взорвали. Это был теракт. Слово безопасность и Египет – антиподы», «В смысле сбитым по ошибке? Это был теракт», «Именно из-за отсутствия безопасности и не летают чартеры. Кадры с погибшим ребеночком и его родителями навсегда в памяти», «Дана, заканчивай пить. Возвращайся домой», – отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что авиакатастрофа над Синайским полуостровом случилась в октябре 2015 года. Это была самая массовая гибель граждан России за всю историю мировой авиации. Погибли все 224 человека, находящиеся на борту. По данным ФСБ, в хвосте самолета произошел взрыв самодельного взрывного устройства. Через несколько дней после трагедии авиасообщение между Россией и Египтом было прервано. На египетские курорты российские лайнеры не летают до сих пор.

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