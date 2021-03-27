«С днем театра, которого больше нет»: Шукшина высказалась о дешевых комедиях и антрепризах

Как отметила актриса, сегодня в моде кругом театр абсурда.

Актриса Мария Шукшина в Instagram оригинально поздравила своих подписчиков с днем театра. Этот праздник традиционно во всем мире отмечается 27 марта.

«С днем театра, которого больше нет. Нет, театр абсурда, пожалуйста, в каком угодно количестве и в каком угодно качестве, конечно, есть и быстро прогрессирует. Я говорю про классику, которая прежде всего своей целью видела преображение человека через переживания, сострадание, через размышления, мысль, в конце концов». Мария Шукшина

Как отметила актриса, только через страдание приходит мудрость. Нынешнее поколение, по ее мнению, не хочет страдать и мудреть. Сегодня люди не хотят думать и сочувствовать. В театрах в основном ставят дешевые комедии и антрепризы. На телевидении в моде состряпанные фальшивые страсти, как и в кино. Умных спектаклей и фильмов – единицы. Да и те на ладан дышат, потому что в залы пускают только 50 процентов зрителей. Театр, как она выразилась, теперь начинается с маски.

Ранее Мария Шукшина критиковала телевизионные ток-шоу. Она призывала закрыть программы, где обсуждается жизнь звезд.

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