«Он купил сувенир»: Пресняков-старший назвал сумму гонорара внука, спевшего на концерте Пугачевой

Как отметил музыкант, Примадонна не привыкла разбрасываться просто так деньгами.

Музыкант Владимир Пресняков-старший рассказал, сколько Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева заплатила своему внуку Никите за то, чтобы он вышел на сцену во время концерта в Нью-Йорке в знаменитом «Карнеги-холле». События разворачивались в 1994 году, когда Никите было всего три года.

По словам Преснякова, Никита в тот день увидел сувенир и решил его купить. Денег у него не было. Он стал просить у бабушки доллар. Однако, Примадонна денег просто так давать не хотела. Она попросила внука отработать номер в своем концерте. В итоге он вышел и спел перед публикой «Песенку шофера», сообщает «АиФ».

«Публика пришла в дикий восторг. Я аккомпанировал, а когда он закончил петь, шепнул: «Поклонись». И Никита повернулся спиной к публике, ко мне лицом и поклонился. Мы часто вспоминаем этот случай. Алла дала ему обещанный доллар (не больше), на который он купил сувенир». Владимир Пресняков-старший

Напомним, что Никита Пресняков — сын певицы Кристины Орбакайте и Владимира-Преснякова-младшего. На свет он появился в 1991 году. Сейчас он играет в основном альтернативный рок и делает в этом направлении определенные успехи.

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