«Приятно, что все смотрят шоу»: продюсер «Маски» поблагодарила Садальского за критику проекта

Как отметила Юлия Сумачева, если актеру хочется хайпа, то это его дело.

Генеральный продюсер «ВайТ Медиа» Юлия Сумачева заявила, что не осуждает актера Станислава Садальского, который ранее позволил себе критику шоу. Напомним, что он намекал, что под масками якобы выступают другие люди. Как отметила Сумачева, если актеру хочется хайпа, то это его личное дело.

«Здесь такой момент: либо мы делаем самое лучшее шоу страны и отвечаем за это, либо слушаем Садальского – я выбираю первый вариант. Я на это заявление никак не отреагировала, наоборот, приятно, что все смотрят шоу, критикуют, что-то предлагают, активно пиарят наш проект. Спасибо большое всем, и Садальскому в том числе». Юлия Сумачева

По словам продюсера, на шоу очень серьезные штрафы за разглашение информации о героях проекта. Причем оштрафовать могут не только участников, но и зрителей. К примеру, за нарушение договора предусмотрен штраф в миллион рублей.

Сотрудники съемочной группы, если проговорятся, то заплатят до трех миллионов. Участники же могут лишиться сразу десяти миллионов рублей, если начнут рассказывать о своих коллегах по проекту, сообщает «Собеседник».

Напомним, что второй сезон шоу «Маска» с успехом идет на канале НТВ. В первом проекте победу одержал музыкант Анатолий Цой, который выступал в костюме Льва.

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