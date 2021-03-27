Мишин назвал Туктамышеву Статуей Свободы для фигуристок, перешагнувших 20-летний возраст

Елизавета смогла посрамить многих скептиков, которые в нее не верили, и выиграть серебряную медаль на чемпионате мира в Стокгольме.

Заслуженный тренер России Алексей Мишин заявил, что его подопечная Елизавета Туктамышева является Статуей Свободы в женском одиночном катании среди фигуристок, которые перешагнули 20-летний рубеж.

Как отметил прославленный наставник, его поражают результаты фигуристки. Он видел, что накануне отъезда на чемпионат мира она находится в превосходной форме и может всех удивить. Так в итоге и случилось. При этом он заметил, что она не показала свой стопроцентный прокат и может выступать в будущем еще лучше.

«Елизавета Туктамышева является Статуей Свободы для фигуристок, которые перешагнули 20-ти летний возраст. Лиза точно так же держит факел, который освещает слова — девочки, работайте и вы будете на мировом пьедестале. Не паникуйте, не бросайте. Боритесь! Перешагните свой сложный период в жизни, и никто вам на мировой пьедестал путь не заказал». Алексей Мишин

Напомним, что 24-летняяя Елизавета Туктамышева смогла стать второй на чемпионате мира в шведском Стокгольме. Последний раз на мировых первенствах она выступала в 2015 году, когда стала золотой медалисткой, сообщает «Спорт-Экспресс».

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