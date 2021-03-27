«Открыла свой поганый рот»: Лещенко ответил Собчак после обвинений в заражении звезд коронавирусом

Певец подробно рассказал, как развивались события в марте прошлого года, когда он заболел опасной инфекцией.

Певец Лев Лещенко подробно рассказал, как развивались события годичной давности, когда он заболел коронавирусом. Тогда некоторые звезды, в частности светская львица Ксения Собчак, обвинила именно его в заражении других коллег по шоу-бизнесу коронавирусом.

Как отметил Лещенко, заболел он не в Америке, а уже в России. Он вернулся в родную страну из США 11 марта. Через два дня гулял на дне рождения сестры композитора Игоря Крутого. Наконец, 17 марта Лещенко пожаловал на программу «Прямой эфир», которая была посвящена певице Валентине Толкуновой. Через сутки он почувствовал легкое недомогание, а 23 марта угодил в больницу в Коммунарку.

«Так что подхватил я этот вирус здесь, а не в Америке. Но Ксения Собчак открыла свой поганый рот и сказала, что Лещенко прилетел и всех заразил. Да, тогда все перепугались, люди стали чуть ли не квартиры свои заколачивать из-за страха. Агрессия появилась. А из меня сделали козла отпущения. Это было так глупо и смешно». Лев Лещенко

Напомним, что Лев Лещенко смог победить коронавирус. В больнице в Коммунарке он провел несколько недель, сообщает «Собеседник».

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