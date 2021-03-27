«Он виноват»: Пресняков-старший объяснил, почему его сын расстался с Орбакайте

Музыкант Владимир Пресняков-старший заявил, что в расставании его сына с певицей и актрисой Кристиной Орбакайте вина прежде всего лежит на наследнике. Как отметил исполнитель, Кристину напрягало, что Пресняков-младший не делал ей официального предложения и не брал в жены. Впрочем, как он сказал, так бы себя вели многие женщины в той ситуации.

«Все как-то не так у нас, слишком демократично. В разрыве Вовы с Кристиной, конечно, он виноват. Хотел, чтобы она была домашняя, семейная». Владимир Пресняков-старший

Как отметил Пресняков-старший, его сын себя позже очень винил, что расстался с Орбакайте. Однажды даже не сдержался и заплакал. Кристина, как он сказал, также глубоко переживала. По его словам, и сын, и Кристина – люди с характером. Кроме того, они очень рано стали жить вместе, что сыграло свою роль в итоговом крахе их семьи.

По словам Преснякова-старшего, мать Орбакайте певица Алла Пугачева не предпринимала особых попыток примирить дочь и Преснякова. Она всегда считала, что они больше брат и сестра. Это было ее коронной фразой, сообщает МК.ru.

Кристина Орбакайте и Владимир Пресняков-младший были вместе с 1986 по 1997 год. В 1991 году у них родился сын Никита.

Смотрите также: