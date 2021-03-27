«Правая рука не работает»: Горонок оказался в больнице с обширным инфарктом в тяжелом состоянии

Звезда фильма «Все будет хорошо!» Марк Горонок доставлен в одну из больниц Москвы с обширным инфарктом. Его состояние медики оценивают, как тяжелое. Он находится под пристальным наблюдением врачей, которые оказывают ему помощь.

«Ночью случился инфаркт, лежу в больнице, только телефон дали. Есть ничего не могу, правая рука не работает. Жена довела своими сообщениями, все плохо…». Марк Горонок

Как отметил Горонок, проблемы со здоровьем у него возникли на нервной почве. В последнее время совсем расклеились отношения с женой. Она уверяет, что актер на всю страну врал о смерти дочери.

больше по теме Марк Горонок потратил на лечение после ДТП два с половиной миллиона рублей По словам актера, виновник аварии перед ним и его мамой не извинился.

Напомним, что Марк Горонок уже достаточно давно находится на грани развода со своей женой Анной. Она уже не раз обвиняла мужа в чрезмерном употреблении алкогольных напитков. Якобы супруг совсем перестал себя контролировать. Сам он уверяет, что жена просто смешала его с грязью. Она привлекла к этой истории неких анонимных наркоманов, которые оговорили популярного актер, сообщает «СтарХит».

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