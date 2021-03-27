Лидер среди звезд: промоутер Лавров озвучил баснословную сумму трат Киркорова на жизнь

Промоутер Сергей Лавров заявил, что поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров тратит огромные деньги на содержание своего жилья в месяц. Другим звезды отстают от него значительно. Как известно, у музыканта шикарный особняк, который расположен в коттеджном поселке на Мякининском полуострове в живописной бухте Москвы-реки.

Как отметил Лавров, только «абонентская плата» за охраняемую территорию у поп-короля составляет 50 тысяч рублей в месяц. В эту сумму входит уборка, освещение общей территории, вывоз мусора, охрана и «коммуналка» (газ, электроэнергия, вода, канализация).

По словам Лаврова, только садовнику Киркоров выкладывает в месяц 60 тысяч рублей. Няням, которые следят за его наследниками, он платит по 150 тысяч рублей каждой. А их у него две. Около 50 тысяч рублей получают домработница и повар.

«Еще не забудьте включить зарплату водителя — 60 тысяч рублей в месяц. И двух телохранителей, а это еще не менее 300 тысяч рублей в месяц. Получается, что Филипп тратит на дом и персонал около двух миллионов рублей в месяц». Сергей Лавров

Отметим, что другие звезды шоу-бизнеса тратят в месяц меньшие суммы. Хотя и они тоже немалые. К примеру, телеведущий Максим Галкин отдает за содержание своего замка примерно миллион рублей в месяц, сообщает «Комсомольская правда».

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