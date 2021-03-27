«Расходная часть у меня большая»: Анастасия Волочкова озвучила сумму своих трат на жизнь

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что ее расходная часть каждый месяц составляет в районе миллиона рублей. По словам танцовщицы, за коммуналку ее дома в Новахово уходит 50 тысяч. Плюс на нее работает водитель, которому тоже приходится платить деньги.

Надо сказать, что в коттедже звезды не так много персонала. Семейной паре из Таджикистана она платит 60 тысяч рублей. Они взяли на себя функции уборщиков, поваров и садовников.

«У меня еще квартира в Питере на Итальянской улице, за которую мне надо выплачивать каждый месяц по 20 тысяч рублей. Еще в Москве на Петровке есть квартира, за которую я плачу по 15 тысяч в месяц. Плюс около ста тысяч у меня уходит на оплату «коммуналки» квартир в Астрахани, которые на меня записал мой бывший муж Игорь Вдовин». Анастасия Волочкова

Напомним, что бизнесмен Вдовин, как уверяет балерина, до сих пор должен ей три миллиона долларов. От астраханских квартир, которые он в свое время записал на танцовщицу, она планирует избавиться, сообщает «Комсомольская правда».

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