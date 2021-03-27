«Расходная часть у меня большая»: Анастасия Волочкова озвучила сумму своих трат на жизнь

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что ее расходная часть каждый месяц составляет в районе миллиона рублей. По словам танцовщицы, за коммуналку ее дома в Новахово уходит 50 тысяч. Плюс на нее работает водитель, которому тоже приходится платить деньги.
Надо сказать, что в коттедже звезды не так много персонала. Семейной паре из Таджикистана она платит 60 тысяч рублей. Они взяли на себя функции уборщиков, поваров и садовников.
«У меня еще квартира в Питере на Итальянской улице, за которую мне надо выплачивать каждый месяц по 20 тысяч рублей. Еще в Москве на Петровке есть квартира, за которую я плачу по 15 тысяч в месяц. Плюс около ста тысяч у меня уходит на оплату «коммуналки» квартир в Астрахани, которые на меня записал мой бывший муж Игорь Вдовин».
Напомним, что бизнесмен Вдовин, как уверяет балерина, до сих пор должен ей три миллиона долларов. От астраханских квартир, которые он в свое время записал на танцовщицу, она планирует избавиться, сообщает «Комсомольская правда».