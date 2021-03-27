Слухи о закрытии не подтвердились: стал известен звездный гость шоу Дмитрия Шепелева «Ты как я»

Новым гостем шоу «Ты как я» на канале ТНТ телеведущего Дмитрия Шепелева стал герой проекта «Холостяк» рэпер Тимати. Он придет вместе со своей дочкой Алисой, которая учится уже во втором классе. Тимати с дочерью будут соревноваться со звездой шоу «Однажды в России» Давидом Цаллаевым и его дочкой Аминой.

Отметим, что ходило множество слухов о закрытии проекта из-за низких рейтингов. Оказалось, что шоу просто поставили на какое-то время на паузу. Проект сейчас, что называется, снова в строю.

Надо сказать, что возвращение в эфир совпало с радостным событием в жизни Шепелева. Он недавно во второй раз стал отцом. Сына ему родила его возлюбленная дизайнер Екатерина Тулупова.

Напомним, что в июле прошлого года Шепелев приступил к съемкам своего шоу «Ты как я». На проект приходят участвовать в конкурсах звезды шоу-бизнеса вместе со своими наследниками, сообщает «Комсомольская правда».

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