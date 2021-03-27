«Хочу для роли»: Кристина Асмус предстала в очках для коррекции зрения

Звезда театра и кино Кристина Асмус не раз подчеркивала, что ради достойной роли она готова практически на все. И нашумевший фильм «Текст», кстати, это доказал. Асмус, будучи замужем за Гариком Харламовым, исполнила главную женскую роль в драме, где снялась в откровенных сценах, за которые ей «прилетает» от хейтеров до сих пор.

Недавно, кстати, Асмус и вовсе кардинально сменила имидж. Ради роли она впервые в жизни покрасила свои светло-русые локоны в иссиня-черный цвет. А сейчас Кристина уже присматривается к новому образу.

«Хочу для роли попробовать очки. Вообще я терпеть не могу очки! Любые. Мне сразу везде жмет, давит», — призналась звезда.

Асмус показала, как выглядит в очках. Она позировала в худи и джинсах, примерив аксессуар с большими стеклами. Подписчики поспешили оценить новый имидж красавицы:

«К красивому лицу-всему к лицу», «Круто, тебе пойдет, Крис», «Другая форма очков нужна, поменьше», «Крутая», «Ты всегда красотка», «Идут. Но, конечно, лучше без них», «Скорее всего идут, но не эти», — написали фолловеры.

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