Звезда стритстайла: невестка Орбакайте вслед за Бузовой поддержала тренд на монохром

Алена Краснова появилась на прогулке в молочном платье-пиджаке и высоких ботинках.

24-летняя жена Никиты Преснякова Алена Краснова – модель. Девушка регулярно участвует в различных фотосессиях и обожает примерять на себя различные образы. Недавно звездная пара отдыхала в Соединенных Штатах, где красавица-невестка Орбакайте выгуливала на улицах Майами самые разные аутфиты. Каждый ее выход на авеню мог бы составить конкуренцию звездам стритстайла.

На этот раз невестка Орбакайте поддержала тренд на монохром. Вслед за Ольгой Бузовой модель отдала предпочтение молочному цвету и облачилась в платье-пиджак и высокие грубые ботинки на массивной подошве.

Изюминкой в образе стали носочки, выглядывающие из широкого голенища сапог. Это один из модных приемов, позволяющий разнообразить образ и придать ему новое звучание, который, кстати, тоже любит Ольга Бузова.

Смотрите также