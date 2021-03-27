Совсем большая: Зуева запечатлела годовалую дочку от Козловского в купальном костюме с тигром

В марте 2020 года звезда отечественного кинематографа Данила Козловский впервые стал отцом. Возлюбленная актера, модель Ольга Зуева, подарила ему дочку Оду Валентину. На свет малышка появилась в одной из американских клиник, и счастливый отец присутствовал при этом таинстве.

Мама и малышка обосновались в Нью-Йорке. Иногда Зуева делится с поклонниками снимками дочки, но личика девочки не показывает. Недавно Ода Валентина отметила свой первый день рождения. Как уже выросла дочка Козловского, счастливая мамочка показала на новом фото, снятом на пляже.

Зуева запечатлела Оду Валентину, когда та направлялась в сторону океана. Малышка, одетая в защитный купальный костюмчик с тиграми в качестве принта, уверено шагала в сторону воды. У нее уже вовсю вьются темные кудряшки, и заметно, что девочка уже совсем большая.

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