Коммуналка — 50 тысяч, охрана и уборка мусора – 20 тысяч: во сколько Галкину обходится содержание замка

Телеведущий Максим Галкин тратит на содержание своего замка в подмосковной деревне Грязь в районе миллиона рублей в месяц. Об этом сообщил риелтор Александр Либов.

«Галкин живет не в элитном поселке, а в деревне Грязь, поэтому он освобожден от поселковых платежей. Но на уборку территории, вывоз мусора и охрану он все равно тратит деньги, думаю, около 20 тысяч рублей в месяц. Плюс «коммуналка» (свет, газ, вода) — более 50 тысяч рублей в месяц».

Александр Либов

Как добавил телеведущий Алексей Шаранин, большие деньги уходят у юмориста на повара. Она же у Галкина в его большом доме главная домохозяйка. Ей он платит примерно 120 тысяч рублей в месяц.

Немалые деньги уходят на репетиторов для Лизы и Гарри. Ребята занимаются с тренером по плаванию, логопедом, преподавателем английского. Также в доме есть гувернер-француз. Няня Лизы и Гарри на постоянной основе живет в замке. Она получает в районе 150 тысяч рублей, пишет «Комсомольская правда».

Напомним, что замок Максим Галкин для своего семейства построил несколько лет назад. Сооружение просто поражает своими масштабами и красотой.

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