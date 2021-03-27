«Она вообще умеет?»: Соседов назвал исполнительницу, пение которой он никогда не слышал вживую

Как отметил музыкальный критик, в свое время он настаивал, чтобы ввели закон о запрете выступлений на сольниках под фонограмму.

Музыкальный критик Сергей Соседов в программе «Рожденный в СССР» заявил, что никогда не слышал, как поет вживую певица Ирина Аллегрова. По его словам, без фонограммы всегда обходились Лариса Долина, Лайма Вайкуле, Алла Пугачева, а вот эта исполнительница откровенно всегда халтурила.

«Никогда не слышал Аллегрову вживую. Она вообще умеет? Может, у Тухманова я ее слышал в «Электроклубе». Все-таки Давид Федорович вряд ли допустил бы такую халтуру. Хочется спросить: «Ирочка, а вы вообще умеете петь вживую?» Сергей Соседов

Как отметил Сергей Соседов, при жизни музыканта Иосифа Кобзона он настаивал в разговорах с ним, чтобы в России был введен закон о запрете выступлений под фонограмму на сольных выступлениях. По его словам, петь два часа вживую сложно, но люди платят огромные деньги не для того, чтобы на концертах слушать студийную запись.

Напомним, что Сергей Соседов известен своими колкими высказываниями в адрес звезд. Особенно часто от него достается Примадонне отечественной эстрады Алле Пугачевой.

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