Стильный монохром: Лобода вслед за Лорак вышла в свет в тотальном кожаном наряде

Звезда в жакете и скинни отправилась на интервью.

Все больше звездных модниц появляются на публике в монохромных образах – нарядах, выдержанных в одном цвете. Например, этот тренд уже поддержали Алла Пугачева, Ольга Бузова, Алена Краснова, Лера Кудрявцева и многие другие.

Среди полюбивших однотонные аутфиты – и певица Ани Лорак. Украинская дива отметилась на интервью в кожаном total black look, состоящим из косухи и легинсов.

Вслед за Лорак кожаный черный образ выгуляла и певица Светлана Лобода. Так совпало, что стильный наряд девушка тоже выбрала для похода на интервью. Он состоял у экс-солистки «ВИА Гры» из трендового кожаного пиджака и скинни. Завершили образ массивные казаки и кепка.

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