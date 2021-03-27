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Стильный монохром: Лобода вслед за Лорак вышла в свет в тотальном кожаном наряде

Звезда в жакете и скинни отправилась на интервью.

Стильный монохром: Лобода вслед за Лорак вышла в свет в тотальном кожаном наряде
Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial/

Все больше звездных модниц появляются на публике в монохромных образах – нарядах, выдержанных в одном цвете. Например, этот тренд уже поддержали Алла Пугачева, Ольга Бузова, Алена Краснова, Лера Кудрявцева и многие другие.

Среди полюбивших однотонные аутфиты – и певица Ани Лорак. Украинская дива отметилась на интервью в кожаном total black look, состоящим из косухи и легинсов.

Вслед за Лорак кожаный черный образ выгуляла и певица Светлана Лобода. Так совпало, что стильный наряд девушка тоже выбрала для похода на интервью. Он состоял у экс-солистки «ВИА Гры» из трендового кожаного пиджака и скинни. Завершили образ массивные казаки и кепка.

Светлана Лобода
Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial/

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