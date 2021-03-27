«Совет да любовь»: Гарик Харламов на «Камеди Клаб» представил мужа Софьи Таюрской из Little Big

Как отметил шоумен, этого молодого человека следует поздравить с радостным событием в жизни.

Шоумен Гарик Харламов в эфире программы «Камеди Клаб» на канале ТНТ представил мужа певицы Софьи Таюрской из группы Little Big. Им оказался блогер и рэпер Эльдар Джарахов.

«Я слышал, что у тебя свадьба была 12 марта с Соней Таюрской. Давайте поздравим молодого человека. Совет да любовь», — сказал Гарик Харламов.

«Послушай, ты так всех знаешь, кто на ком женится. А кто эта девочка, расскажи?» — спросил товарища второй ведущий Павел Воля.

«Это Соня из Little Big», — пояснил Харламов.

«А это Соня. Так твой Little то Big. Серьезный парень. А ты делал предложение? Вставал ли ты перед ней на колено?» — спросил Павел Воля Джарахова.

«А мне не надо. Я вставал на табуретку», — под смех в зале ответил рэпер, рост которого составляет 158 сантиметров.

Ранее Таюрская и Джарахов спровоцировали слухи о своей свадьбе. Они опубликовали кадры жарких поцелуев. Позже звезды признались, что демонстрация нежных чувств была всего лишь игрой на камеру. По словам Софьи, она воспринимает Эльдара исключительно как друга и о романе между ними речи быть не может.

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