«Не просто называют заслуженными»: Сябитова о том, что ее пенсия в три раза меньше, чем у Гузеевой

По словам телесвахи, она радуется, что для артистов со званиями есть дополнительные льготы.

Ведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro порадовалась за свою коллегу Ларису Гузееву, пенсия которой в три раза выше, чем у нее. Заслуженная артистка получает от государства в районе 45 тысяч рублей в месяц. У ее коллеги такого звания нет и пособие составляет всего 14 тысяч рублей.

«Это справедливо. Это логично, как соль соленая, а сахар сладкий. Они же не просто так называются народными и заслуженными артистами. Они внесли вклад в культуру и развитие государства. Не отметить их было бы странно». Роза Сябитова

Как отметила Сябитова, она рада мэра Москвы Сергея Собянина, который ввел дополнительные льготы для московских артистов.

«Он — молодец. Хорошо работает. Находит ресурсы и возможности. Помогает народным и заслуженным артистам. Пусть его поступок будет примером для других мэров. Пусть они изыскивают возможности. Рада, что живу в Москве. Если в этом вопросе находит ресурсы, значит и в других найдет. Может и другим людям за выслугу лет повысят пенсию», — сказала она.

Напомним, что всем деятелям культуры с московской пропиской, кто имеет звания народных и заслуженных артистов, положена приличная ежемесячная прибавка к пенсии — 30 тысяч рублей. Вне зависимости от того работает или нет пенсионер.

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