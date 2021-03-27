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«Любимый директор подарил»: Гагарина похвасталась жакетом и шортами в клетку гленчек

Певица уже начала принимать подарки ко дню рождения.

«Любимый директор подарил»: Гагарина похвасталась жакетом и шортами в клетку гленчек
Полина Гагарина. Фото: Global look press

Популярная певица Полина Гагарина 27 марта отмечает свой день рождение. Звезде исполняется 34 года. Но получать подарки красавица начала задолго до именин. Сначала она примерила пышное платье из льна, которое ей подарили друзья, а вскоре похвасталась и костюмом, состоящим из жакета и шорт. Причем, он настолько понравился имениннице, что девушка поспешила его сразу выгулять.

«Подарки уже начались, и мой любимый директор подарил вот такой офигенский лучок!», — рассказала звезда.

Жакет и шорты в клетку гленчек певица дополнила футболкой-поло и белый кедами. Обыграв в спортивном стиле строгий костюм, звезда вывела его из сегмента обязывающих аутфитов.

Стоит отметить, что Гагарина чаще предпочитает платья. И в ее гардеробе огромное количество самых разных фасонов. Концертные наряды звезды в большинстве своем – это мини-платья в блестках или пайетках с бахромой.

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