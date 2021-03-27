«Конечно, Саша ехала за другим калибром медалей»: Рудковская оценила выступление Трусовой

Как отметила продюсер, пять четверных в одной программе навсегда войдут в историю.

Продюсер Яна Рудковская заявила, что пять четверных прыжков Александры Трусовой в одной программе войдут в историю женского фигурного катания. Российская фигуристка стала единственной в мире спортсменкой, кто на это в принципе решился.

По словам жены двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, произвольная программа у Трусовой удалась. Они лишь немного уступила второму призеру Елизавете Туктамышевой.

«Конечно, Саша ехала за другим калибром медалей. Я ею горжусь! Боец! Для меня самый главный показатель — то, что она единственная исполнила четверные прыжки. Это исторический момент. Эти пять четверных весь мир запомнит надолго!» Яна Рудковская

По словам Рудковской, она вообще гордится всеми российскими девушками. То, что они заняли весь пьедестал почета – войдет в историю, пишет «Спорт-Экспресс».

Напомним, что победила на чемпионате мира в Стокгольме Анна Щербакова. Она подопечная тренера Этери Тутберидзе. Трусова с прошлого года занимается под руководством Евгения Плющенко.

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