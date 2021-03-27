В азиатском стиле: Нюша вышла в свет в кимоно с цветочным принтом и с прической Сейлор Мун

Светская жизнь в столице закипела с новой силой, многие звезды соскучились по тусовкам, раутам и концертам. Многие селебрити стремятся устроить настоящий праздник по поводу и без, а уж когда речь идет о дне рождения, то идеи поражают креативностью.

К примеру, до сих пор не стихают обсуждения юбилея Анастасии Ивлеевой, который она закатила в ресторане «Прага». Это был настоящий бал в стиле кибербарокко, на который явилась даже Алла Пугачева.

Повторить успех звезды Рунета хотели бы многие. И накануне состоялся день рождения звездного стилиста Карины Нигай, который девушка организовала по мотивам фильма «Безумно богатые азиаты». Среди приглашенных – телеведущие Александр Рогов и Елена Летучая, блогер Наталья Ящук, певицы Анна Плетнева и Нюша.

Каждый приглашенный гость до мельчайших деталей учел азиатский дресс-код вечеринки. Певица Нюша появилась на тусовке в блузке на запах с рукавами-кимоно и мини-юбке, изготовленными из шелковой ткани с цветочным принтом. На голове девушка повторила легендарную прическу Сейлор Мун, героини японского аниме, а на лбу звезды красовалась лунница.

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