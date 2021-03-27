«Четверные нужны на Олимпиаде»: Трусова высказалась после третьего места на чемпионате мира

Фигуристка Александра Трусова после своего третьего места на чемпионате мира в шведском Стокгольме заявила, что ее план на всех соревнованиях на ближайшие годы делать пять четверных прыжков за программу. Что будет дальше, она пока не знает.
«Четверные нужны на Олимпиаде. У меня всегда они были вне зависимости от соревнования, и мой план был — делать пять четверных. А дальше… посмотрим».
Как заметила Александра Трусова, она рада, что ей удалось после двенадцатого места в короткой программе завоевать бронзовую медаль. По ее словам, прошедший год получился очень сложным. Она рада, что мировое первенство вообще состоялось, сообщает «Спорт-Экспресс».
Напомним, что российские фигуристки впервые в истории заняли весь пьедестал на чемпионате мира. Первой стала Анна Щербакова, второй Елизавета Туктамышева.