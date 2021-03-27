«Образ свежий, актуальный и весенний»: Бузова предстала в розовом жакете и бермудах из денима

Певица и телеведущая Ольга Бузова регулярно экспериментирует со своим стилем. Девушка обожает наряжаться, поэтому ее можно встретить как в строгих костюмах, так и в элегантных вечерних платьях или спортивных аутфитах.

В весеннем гардеробе Ольги Бузовой появился жакет модного выбеленно-розового оттенка и бермуды из денима. Девушка составила стильный аутфит, дополнив его лодочками белого цвета. Стилист Анжелика Галустян оценила прикид певицы.

«Образ Ольги — свежий, актуальный и весенний. Единственное, что меня смущает — выбор ремня. Здесь уместнее бы смотрелся акцентный пояс, или же можно было вовсе отказаться от использования аксессуара. Сделанный выбор не гармонирует ни с чем: ремень немного желтоватый, из-за чего складывается впечатление, что в образе чего-то не хватает.

Более яркий аксессуар, схожий по цвету с принтом на футболке, подошел бы лучше. Во всем остальном придраться не к чему. Это стильный и классный аутфит, который освежает Ольгу», — заключила имиджмейкер.

Справка Teleprogramma.pro

Анжелика Галустян — стилист-имиджмейкер, фэшн-стилист. Специализируется на работе с клиентами и стилизации фэшн-съемок. Закончила специализированный курс у Карины Шерер, прошла повышение квалификации у Маргариты Мурадовой. Опыт работы — два года.

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