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Правильный выбор: Васильев показал фасон пальто для модниц с фигурой plus size

Телеведущий заметил, что такая модель верхней одежды поможет скрыть объемы.

Правильный выбор: Васильев показал фасон пальто для модниц с фигурой plus size
Александр Васильев. Кадр из программы "Модный приговор" / Первый канал

На программу «Модный приговор» на Первом канале часто обращаются женщины с пышными формами. Они очень хотят выглядеть стильно и при этом не подчеркивать особенности фигуры слишком явно. И стилисты шоу, а также телеведущие Александр Васильев и Эвелина Хромченко помогают таким героиням обрести верные ориентиры в собственном стиле.

В новом выпуске героиней мейковер-шоу стала 35-летняя Татьяна. Девушка с корпулентной фигурой хотела бы выглядеть солидно и производить впечатление деловой леди. И стилисты программы предложили ей в качестве сезонной верхней одежды пальто-трапецию.

Татьяна, героиня
Татьяна, героиня. Кадр из программы «Модный приговор» / Первый канал

«По фигуре нашей героине этот покрой очень подходит, он не акцентирует линию талии, не акцентирует ее бедра, ее фигура хороша собой, но представляет некий овал. Этот овал надо верно объемом скрыть и сформировать по-новому», — отметил Васильев.

Телеведущий напомнил, что фасону «трапеция» уже больше полувека. Он был изобретен в 1958 году знаменитым дизайнером Ивом сен Лораном, который стал работать в Доме Диор после кончины в Италии самого мэтра.

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