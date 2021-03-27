Правильный выбор: Васильев показал фасон пальто для модниц с фигурой plus size

На программу «Модный приговор» на Первом канале часто обращаются женщины с пышными формами. Они очень хотят выглядеть стильно и при этом не подчеркивать особенности фигуры слишком явно. И стилисты шоу, а также телеведущие Александр Васильев и Эвелина Хромченко помогают таким героиням обрести верные ориентиры в собственном стиле.

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В новом выпуске героиней мейковер-шоу стала 35-летняя Татьяна. Девушка с корпулентной фигурой хотела бы выглядеть солидно и производить впечатление деловой леди. И стилисты программы предложили ей в качестве сезонной верхней одежды пальто-трапецию.

«По фигуре нашей героине этот покрой очень подходит, он не акцентирует линию талии, не акцентирует ее бедра, ее фигура хороша собой, но представляет некий овал. Этот овал надо верно объемом скрыть и сформировать по-новому», — отметил Васильев.

Телеведущий напомнил, что фасону «трапеция» уже больше полувека. Он был изобретен в 1958 году знаменитым дизайнером Ивом сен Лораном, который стал работать в Доме Диор после кончины в Италии самого мэтра.

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